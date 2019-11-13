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«Это неприлично»: странная презентация обручального кольца в ювелирном салоне повеселила сеть (фото)

19:39 13 ноября 2019 172
Кольцо
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей соцсети Facebook повеселила (а некоторых — смутила и заставила покраснеть) фотография обручального бриллиантового кольца, сделанная в ювелирном салоне.

«Мне не нравится кольцо, но я ненавижу презентацию», — озаглавил фото автор поста, на который обратило внимание британское издание The Sun.

Кольцо само по себе не так уж необычно, а вот подставка для него вызывает вопросы. Интернет единодушно решил, что она похожа на пенис.

«По крайней мере, вы не можете сказать, что это неромантично», «Это кольцо радо меня видеть или это просто игра моего воображения?», «Моему мужу следовало сделать мне предложение таким образом», «Слегка неприлично», «Сплошная порнография, а не солидный магазин», — писали комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали об обручальном кольце, дизайн которого напоминал дверную ручку.

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