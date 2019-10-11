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«Это же дверная ручка»: пользователей сети удивил странный дизайн обручального кольца (фото)

0:15 21 октября 2019 158
Руки невесты с букетом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Девушка опубликовала в соцсети снимок золотого обручального кольца с бриллиантом, которое в 1980-е годы ее отец презентовал ее матери, делая предложение руки и сердца. Она рассказала, что получила эту драгоценность от мамы на свое 18-летие. Судя по всему, американка не пришла в восторг и поинтересовалась, какого мнения об украшении пользователи соцсети. Реакция не заставила себя ждать. «Это же не кольцо, а дверная ручка», «Самое безобразное обручальное кольцо, которое мне доводилось видеть», «Это ужасно даже для 80-х», «Твой отец — что, так ненавидел твою маму?», «От какого комода твой папа отломал эту ручку?» — писали в комментариях.

Сама девушка написала, что не имеет представления о каратах и чистоте камня, но сама она называет его «убийцей свитеров», имя в виду, что выступающий камень будет постоянно цепляться за трикотаж.

Между тем другая невеста получила свою дозу негативных комментариев после того, как с гордостью показала винтажное обручальное кольцо, доставшееся ей от бабушки. Сама девушка написала, что ей очень нравится это «кольцо-камея». Однако другие сочли, что оно выглядит так, будто кто-то выжал на него зубную пасту или майонез. Кто-то предположил, что это лебедь, а кто-то усмотрел сходство со сперматозоидом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста просит о фотошопе страдающей лишним весом кузины в вызывающе коротком платье с большим декольте.

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