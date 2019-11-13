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Жуткая автокатастрофа в Словакии: много погибших (фото)
В среду, 13 ноября, в Словакии произошло смертельное ДТП. В этот же день в Киеве произошла авария, которая привела к гибели пожилой женщины. О ДТП в Словакии сообщает «Европейская правда».
В 100 километрах к востоку от Братиславы, вблизи города Нитра, автобус столкнулся с грузовиком. Данные по числу погибших в результате ДТП отличаются у различных служб. Так, по информации пожарных, зафиксировано не менее 13 смертей, а полиция пока сообщает о 10 погибших. Не менее 20 человек получили травмы.
Пожарные утверждают, что число погибших и раненых может возрасти.
Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе в жуткое ДТП попал рейсовый автобус. Он перевернулся — это привело к жертвам среди пассажиров.
Фото: Аktuality
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