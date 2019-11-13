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Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: водитель сбил пожилую женщину и уехал с места ЧП (фото)

16:02 13 ноября 2019 491
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Напомним, 12 ноября на Донбассе в ДТП попал рейсовый автобус, погибли два человека.

Как сообщает ресурс «Вартові еспресо» в Facebook, авария случилась в Святошинском районе столицы на улице Зодчих. Там водитель грузовика переехал пожилую женщину и скрылся с места.

По предварительной информации, женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Неравнодушным гражданам удалось догнать и задержать водителя. По его словам, он не увидел и даже не почувствовал, что кого-то сбил.

По предварительной информации, мужчина трезв. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

«ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП в селе Здвижевка (Киевская область), где столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое находятся в больнице. Ранее в Киеве на оживленной улице Академика Заболотного произошло лобовое столкновение «Шкоды» и бетоновоза «ДАФ». Девушка-водитель «Шкоды» скончалась на месте ДТП.

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