- 14:58 Власть пытается легализовать игорный бизнес в турбо-режиме и непублично, — эксперт
- 14:50 SkyUp запустит новый рейс из Киева: куда и за сколько можно будет улететь
- 14:41 Каждый день рыдала: Надя Дорофеева призналась, как поборола недуг
- 14:34 Законопроект № 2233, принятый ВР за основу, не согласован с Еврокомиссией, — СМИ
- 14:34 Смертельное ДТП возле блокпоста боевиков «ДНР»: появились фото с места трагедии
- 14:33 Когда у киевских школьников появится электронный билет?
- 14:31 «Дело VAB Банка»: в НАБУ раскрыли детали
- 14:22 Это совсем не смешно: украинцев возмутила выходка Кивы в Раде
- 14:02 В блейзере и укороченных бордовых брюках: Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном образе
- 13:55 Рада поддержала регулирование цен на рынке электроэнергии: что изменится
- 13:52 В Днепре машина снесла женщину, перебегавшую дорогу: момент попал на видео
- 13:43 СМИ назвали необоснованными претензии ФГИ к собственникам «Укртелекома»
Смертельное ДТП возле блокпоста боевиков «ДНР»: появились фото с места трагедии
Во вторник, 12 ноября, на Донбассе возле линии разграничения перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло на территории, которая контролируется боевиками, — погибли два человека. Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter фото с места трагедии.
По уточненным данным, ДТП произошло в 6:45 в Петровском районе Донецка, автобус «MERCEDES-BENZ» двигался по направлению к линии разграничения. Водитель из-за тумана не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Всего в ДТП пострадали 13 человек, двое из них получили смертельные травмы. По информации медиков, восьмерых пострадавших госпитализировали в городские больницы Донецка, еще троих — в областную травматологическую больницу.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус Ford с людьми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.