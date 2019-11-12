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Украина

Смертельное ДТП возле блокпоста боевиков «ДНР»: появились фото с места трагедии

14:34 12 ноября 2019 229
На месте аварии
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, на Донбассе возле линии разграничения перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло на территории, которая контролируется боевиками, — погибли два человека. Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter фото с места трагедии.

По уточненным данным, ДТП произошло в 6:45 в Петровском районе Донецка, автобус «MERCEDES-BENZ» двигался по направлению к линии разграничения. Водитель из-за тумана не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Всего в ДТП пострадали 13 человек, двое из них получили смертельные травмы. По информации медиков, восьмерых пострадавших госпитализировали в городские больницы Донецка, еще троих — в областную травматологическую больницу.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус Ford с людьми.

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