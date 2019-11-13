Шутки Галкина о Путине и цензуре разозлили Госдуму

Шоу-бизнес

Вокруг выступления Максима Галкина в Новосибирске, в котором он высмеял Путина и заявил о цензуре, нарастает скандал. «Фривольное» поведение юмориста на сцене обсуждали даже в Госдуме. На Галкина обрушились с критикой. Мол, негоже так о своей стране шутить, это якобы оскорбляет россиян.

Особенно оскорбился представитель ЛДПР Дмитрий Савельев, пишет TOP News. Он считает, что Галкину не удалось достойно представить жанр политической сатиры по причине «слабого представления об интеллектуальном юморе».

«Нам всем есть с кем сравнивать: Жванецкий, Задорнов, который тоже писал для самой разной публики, умел держать любой зал и в столице, и на периферии, часто шутил об очень спорных вещах, но он ни разу не доходил до прямого оскорбления своего зрителя», — сказал депутат и назвал выступление Галкина в Новосибирске «оскорблением сибиряков».

Ранее высказывания артиста о цензуре на российском телевидении и засилии новостей об Украине поддал критике главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев. В комментарии он заявил, что никакой цензуры не существует, что смысл программ формирует их формат. Мнение Соловьева поддержал еще один рупор Кремля Дмитрий Киселев.

А Артем Шейнин с «Первого канала» предположил, что Галкин просто злится, что ему до сих пор не дали звание Народного артиста. Пока Галкина поддержал Владимир Познер и пользователи сети. Они называют его выступление очень смелым и предполагают, что в связи с этим у юмориста могут возникнуть проблемы.

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