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Главный пропагандист Кремля набросился на Максима Галкина из-за Украины
Выступление Максима Галкина, в котором он жестко высмеял пропагандистов Кремля и заявил о цензуре на российском телевидении, не оставил без внимания известный любитель Путина Владимир Соловьев.
Он заявил, что не знает, какую цензуру имел в виду Галкин, мол, все на росТВ хорошо.
«Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — сказал он в комментарии «Газета.Ru».
Он добавил, что тематику программ определяет формат, а не цензура.
«Если кто-то где-то что-то заявляет — это их абсолютное право. У нас же нет цензуры. У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит — уже не очень много», — считает Соловьев.
Напомним, в сети появилось видео выступления Максима Галкина в Новосибирске. Со сцены юморист высмеял чрезмерное внимание росСМИ к Украине.
«Меня так это достало, я же не в Украине живу, что вы мне все время про нее рассказываете, вы о нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», — сказал Максим. Также он заявил, что российское телевидение вернулось в советские времена, в негативном смысле этого слова:
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве побывал известный российский пропагандист Борис Корчевников, что вызвало бурю негодования в сети.
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