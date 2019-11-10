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Мир

"Осталось только украинцам помочь": Максим Галкин резко прошелся по российским пропагандистам (видео)

10:47 10 ноября 2019 376
Максим Галкин на сцене
Инф. «ФАКТОВ»

Российский шоумен, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин публично поиздевался над кремлевскими пропагандистами. Это произошло на концерте комика в Новосибирске.

Со сцены он призвал СМИ уделять больше внимания собственной стране, не «зацикливаясь» на Украине.

«Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы про нее все время говорите. Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь», — сказал юморист.

По его мнению, на российское ТВ вернулись советские времена, когда людям не позволяют думать самостоятельно, а сами разжевывают информацию и вкладывают им в голову.

Напомним, ранее пропагандистов Russia Today подвергли публичному остракизму на форуме в Европе, а в Украине взорвались эмоциями, комментируя внезапное появление в Киеве российского пропагандиста Бориса Корчевникова.

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