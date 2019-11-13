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Происшествия

В Киеве мужчина отстреливался от банкиров-кредиторов

18:21 13 ноября 2019 24
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

В Деснянском районе Киева мужчина выстрелил из травматического пистолета в работника финансового учреждения. Ранее в столице группа подростков дважды жестоко избила охранника одного из супермаркетов. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Представители финансового учреждения пришли к жителю столицы для проверки имущества, которое перешло в собственность банка из-за невыплаты кредита. Хозяин дома достал зарегистрированный травматический пистолет и сделал два выстрела резиновыми пулями. Одна из них попала сотруднику банка в ногу. С непроникающим ранением он был увезен «скорой помощью».

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в столице разоблачили опасную банду, которая похищала и пытала жителей Киева. Главарю помогали два брата, которые осуществляли похищения.

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