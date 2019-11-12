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Как стая: в киевском супермаркете группа подростков напала на охранника (видео)
В Киеве у станции метро «Дарница» группа неопознанных пока подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание. Якобы их возмутило то, что он заподозрил молодых людей в воровстве. Напомним, ранее в Николаеве лицеисты зверски убили прохожего.
Когда же охранник вызвал полицию, вместо правоохранителей к нему вернулись те же подростки, которые его снова избили.
Теперь киевляне пытаются найти информацию об этой банде.
Видео инцидента в магазине выложили в паблик Киев Оперативный. В кадре подростки издеваются над охранником, повторяя ему, что «клиент всегда прав».
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как в Запорожье подростки разгромили арендованную квартиру да еще и угрожали оружием сыну хозяйки.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...