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Происшествия

Как стая: в киевском супермаркете группа подростков напала на охранника (видео)

21:26 12 ноября 2019 548
Как стая: в киевском супермаркете группа подростков напала на охранника (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве у станции метро «Дарница» группа неопознанных пока подростков набросилась на охранников магазина, который сделал им замечание. Якобы их возмутило то, что он заподозрил молодых людей в воровстве. Напомним, ранее в Николаеве лицеисты зверски убили прохожего.

Когда же охранник вызвал полицию, вместо правоохранителей к нему вернулись те же подростки, которые его снова избили.

Теперь киевляне пытаются найти информацию об этой банде.

Видео инцидента в магазине выложили в паблик Киев Оперативный. В кадре подростки издеваются над охранником, повторяя ему, что «клиент всегда прав».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как в Запорожье подростки разгромили арендованную квартиру да еще и угрожали оружием сыну хозяйки.

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