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Происшествия

Похищали и пытали людей: в Киеве разоблачили опасную банду

15:18 13 ноября 2019 41
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, которые занимались разоблачением противоправной деятельности сотрудников Государственной миграционной службы, вышли на преступную группу, участники которой занимались похищением людей и их пытками. Напомним, в Бердянске преступная группа отбирала у людей жилье.

Как сообщила спикер Департамента Олеся Бойко, в настоящее время злоумышленникам уже объявлено о подозрении.

Участниками банды являются безработные киевляне, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Один из фигурантов попал в поле зрения патрульных, когда в состоянии опьянения попал в ДТП за рулем Bentley. Когда полицейские потребовали от него предъявить документы, он стал вести себя агрессивно, а при задержании оказал сопротивление.

Его сообщники — два родных брата 35 и 36 лет — похитили и вывезли в частный дом под Киевом женщину, ее дочку и мужа. Там пленницу начали пытать, прокалывая нос иголкой. Так и не добившись признания в том, что женщина украла 20 тысяч долларов, семью вернули в Киев и пригрозили расправой в случае обращения в правоохранительные органы.

12 ноября бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности и столичного полка полиции особого назначения, оперативники и следователи вручили разоблаченным фигурантам подозрения. В ходе следственных действий по одному из адресов был найден пакетик с марихуаной (предварительно).

«В суд подано ходатайство об избрании предупредительной меры в виде содержания подозреваемых под стражей без права внесения залога», — заявила спикер ДВБ.

Напомним, ранее в Херсоне разоблачили и задержали банду автоугонщиков во главе со «смотрящим», а в Николаеве обезвредили банду чеченца Апти, специализировавшуюся на похищении и пытках людей.

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