Происшествия

Организатор покушения на журналиста Бабченко вышел на свободу

Предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию «убийства» журналиста Аркадия Бабченко отпустили из-под стражи.

Как сообщает «Украинская правда», такое решение в четверг, 13 ноября, принял Киевский апелляционный суд, удовлетворив жалобу Германа.

Дело рассматривали в закрытом режиме.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.

«Суд удовлетворил апелляционную жалобу Германа. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — передает издание слова пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовской.

Издание пишет, что прокуратура была против освобождения. На данный момент полного решения суда в прокуратуре нет. Поэтому дальнейшее развитие дела следователи не могут прогнозировать.

Напомним, в конце 2018 года Борис Герман попросил освободить его от наказания якобы из-за тяжелой болезни. В начале августа 2019 суд не выпустил мужчину из колонии, однако тот подал апелляцию.

Новость об «убийстве» оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко появилась 29 мая 2018 года. Но уже

30 мая тогдашний глава СБУ Василий Грицак рассказал на брифинге, что, оказывается, была разработана спецоперация по инсценировке убийства Бабченко, которая прошла как по нотам, и что достигнута поставленная цель — задержан организатор покушения, исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Борис Герман.

За организацию убийства Бабченко его позже приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы."Киллером" выступал Алексей Цымбалюк. Он и сообщил СБУ о готовящемся преступлении.

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