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Спорт

Футболист, «вырубивший» тренера соперника, дисквалифицирован до конца года (фото, видео)

20:46 13 ноября 2019 218
Фрайбург&nbsp;— Айнтрахт
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Капитан франкфуртского «Айнтрахта» Давид Абрахам дисквалифицирован на семь недель за свой проступок во время выездного матча 11-го тура немецкой бундеслиги против «Фрайбурга» (0:1), сообщает RTL.de.

Под занавес встречи гости устроили финальный штурм ворот «Фрайбурга» в надежде спастись от поражения. На последних секундах поединка капитан франкфуртцев Абрахам побежал за мячом за пределы поля, чтобы как можно быстрее ввести его в игру. Но на пути аргентинца оказался главный тренер соперника Кристиан Штрайх, которого футболист просто сбил с ног.

Потрясенные увиденным запасные игроки фрайбургского клуба набросились на нарушителя, но его защитили партнеры по команде. Лишь чудом удалось избежать массовой драки. Когда страсти улеглись, арбитр встречи Феликс Брых показал футбольному хулигану красную карточку.

«Мяч вышел за пределы поля, а Абрахам оказался чрезвычайно эмоциональным игроком. Он пробегал мимо и задел меня. Это был напряженный матч. Давида захлестнули эмоции. Но он молодой бизон, а мне 54 года», — цитирует Кристиана Штрайха Bild.

«Я хотел бы официально извиниться перед Кристианом Штрайхом. Я пытался как можно быстрее вернуть мяч в игру. Не должен был его бить. Очень рад, что мы поговорили после матча. Между нами все хорошо», — объяснил свой проступок капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам.

Немецкий футбольный союз, рассмотрев эпизод, дисквалифицировал игрока на семь недель — до 29 декабря. Также футболиста обязали заплатить штраф в размере 25 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть слили систему штрафов в лондонском «Челси».

Фото DPA, Getty Images

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