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В Одессе задержан держатель российского воровского «общака»
В международном аэропорту «Одесса» 12 ноября при попытке въезда в Украину по поддельным документам правоохранители задержали российского уголовного авторитета Егора Есина. Об этом «ФАКТАМ» сообщил информированный источник в региональном главке Нацполиции.
44-летний Есин — известная личность в российских криминальных кругах, состоял в одной из московских преступных группировок, а затем стал приближенным именитого «вора в законе» Олега Шишканова (он же — Медведев) по кличке Шишкан.
Шишканова арестовали в России в июле 2019 года. На суде за него поручились более 40 друзей, в том числе артисты Лев Лещенко и Любовь Успенская, бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и тренер московского ЦСКА Виктор Онопко. Они назвали Шишканова порядочным человеком, патриотом и «меценатом, который помогал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса».
После ареста Шишкана Есин покинул Россию и был объявлен в федеральный розыск. В частности, по подозрению в похищениях и убийствах людей. Второй ближайший соратник Шишкана Вячеслав Камышов (Камыш) умер при странных обстоятельствах.
По некоторым данным, Есин является держателем всероссийского уголовного «общака».
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