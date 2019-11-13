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Убийство Даши Лукьяненко: суд принял решение по подозреваемому
В среду, 13 ноября, Киевский районный суд Одессы продлил до 20 декабря (то есть в пределах срока досудебного расследования) срок содержания под стражей 22 -летнему Николаю Тарасову. Его подозревают в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области.
Даша пропала в июне 2019 года. Ее тело нашли спустя шесть дней интенсивных поисков — в выгребной яме туалета в одном из домов поселка. Тогда же задержали 22-летнего жильца этого дома Николая Тарасова.
По версии следствия, подозреваемый, хорошо знавший девочку, силой затащил ее в домовладение, где избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Она потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать. Не сумев довести свой замысел до конца, он разозлился и несколько раз ударил девочку в шею острым предметом. Она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый бросил тело жертвы в выгребную яму. Когда жители Ивановки начали искать пропавшую Дашу, он принимал активное участие ее в поисках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в память о Даше Лукьяненко жители Ивановки высадили ель на центральной аллее, при входе в сквер, где девочка любила гулять.
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