24.27 / 24.51 26.66 / 27.05
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Убийство Даши Лукьяненко: суд принял решение по подозреваемому

22:06 13 ноября 2019 245
Николай Тарасов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 13 ноября, Киевский районный суд Одессы продлил до 20 декабря (то есть в пределах срока досудебного расследования) срок содержания под стражей 22 -летнему Николаю Тарасову. Его подозревают в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области.

Даша пропала в июне 2019 года. Ее тело нашли спустя шесть дней интенсивных поисков — в выгребной яме туалета в одном из домов поселка. Тогда же задержали 22-летнего жильца этого дома Николая Тарасова.

По версии следствия, подозреваемый, хорошо знавший девочку, силой затащил ее в домовладение, где избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Она потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать. Не сумев довести свой замысел до конца, он разозлился и несколько раз ударил девочку в шею острым предметом. Она умерла. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый бросил тело жертвы в выгребную яму. Когда жители Ивановки начали искать пропавшую Дашу, он принимал активное участие ее в поисках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в память о Даше Лукьяненко жители Ивановки высадили ель на центральной аллее, при входе в сквер, где девочка любила гулять.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

Марина Боржемская

Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Котенок Дуо

Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара (фото, видео)

Гороскоп

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер