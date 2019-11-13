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Леониды на подходе: в ноябре украинцы смогут увидеть невероятное космическое шоу
К Земле приближается метеорный поток Леониды — одно из красивейших астрономических явлений. Его пик украинцы увидят 16−17 ноября. Напомним, в ночь с 21 на 22 октября жители Земли могли любоваться метеорным потоком Ориониды.
Специалисты предупредили, что в этом году слишком сильного звездопада ждать не стоит.
Звездопад Леониды можно наблюдать ежегодно в середине ноября — 15−20 числа. Именно тогда Земля проходит через метеорный поток, частицы которого вспыхивают в атмосфере. Это природное явление можно увидеть невооруженным человеческим глазом.
Последний мощный метеорный дождь Леониды был в 1966 году. Тогда в час можно было заметить до 150 падающих звезд.
Лучше всего наблюдать за звездопадом перед рассветом. Смотреть при этом нужно на восток. Леониды будут появляться сериями. Самые быстрые и крупные метеоры будут светиться желтым и оранжевым, мелкие — зеленым.
Ближайший сверх обильный метеорный дождь можно будет наблюдать только в 2034 году.
А в этом году можно будет увидеть еще один метеорный поток — Геминиды. Его пик придется на 4−17 декабря.
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