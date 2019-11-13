Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 17 ноября, — день, когда надо особенно беречь отношения с любимым человеком.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

День лучше провести с книгой или прогуляться в гордом одиночестве.

Телец

Тельцам сегодня стоит побывать вместе в компании общих друзей по интересам.

Близнецы

Совет звезд: не жалейте средств на то, что считаете необходимым и важным.

Рак

Спокойный день у Раков, ничего кардинального не будет происходить, даже не мечтайте.

Лев

Львы сами решат, каким будет этот день. Как думаете — так и случится.

Дева

Девам стоит бросить все силы на укрепление взаимоотношений, иначе все будет плохо.

Весы

Звезды советуют соблюдать режим, придерживаться умеренности в питании.

Скорпион

Не стоит долго думать и планировать, если вы хотите результат, начинайте делать.

Стрелец

Семья даст вам психологическую поддержку и защиту от внешних неприятностей.

Козерог

Не планируйте дела, требующие смелости, оперативности, подвижности. И не грустите о потерянной любви.

Водолей

Водолеям звезды советую вспомнить о правильном питании и спорте.

Рыбы

Рыбы сегодня могут положиться на старых друзей и единомышленников. Вечером ждет сюрприз.

Хорошего вам дня!

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