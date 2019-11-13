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Что обещают звезды: гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака
Воскресенье, 17 ноября, — день, когда надо особенно беречь отношения с любимым человеком.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 17 ноября для всех знаков зодиака.
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Овен
День лучше провести с книгой или прогуляться в гордом одиночестве.
Телец
Тельцам сегодня стоит побывать вместе в компании общих друзей по интересам.
Близнецы
Совет звезд: не жалейте средств на то, что считаете необходимым и важным.
Рак
Спокойный день у Раков, ничего кардинального не будет происходить, даже не мечтайте.
Лев
Львы сами решат, каким будет этот день. Как думаете — так и случится.
Дева
Девам стоит бросить все силы на укрепление взаимоотношений, иначе все будет плохо.
Весы
Звезды советуют соблюдать режим, придерживаться умеренности в питании.
Скорпион
Не стоит долго думать и планировать, если вы хотите результат, начинайте делать.
Стрелец
Семья даст вам психологическую поддержку и защиту от внешних неприятностей.
Козерог
Не планируйте дела, требующие смелости, оперативности, подвижности. И не грустите о потерянной любви.
Водолей
Водолеям звезды советую вспомнить о правильном питании и спорте.
Рыбы
Рыбы сегодня могут положиться на старых друзей и единомышленников. Вечером ждет сюрприз.
Хорошего вам дня!
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