Общество и люди

В Киеве ограничили движение на одной из центральных улиц

В центре Киева на улице Владимирской — от станции метро «Золотые ворота» до Национальной оперы Украины имени Т. Шевченко — ограничено движение транспорта в обоих направлениях ориентировочно до 20 ноября.

Как сообщили в «Киевавтодоре», это связано с ремонтом покрытия из брусчатки. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве до конца года закрыли улицу Покровскую. Пока ведутся ремонтные работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного.

Также до конца года продлятся работы на улице Пушкинской — от бульвара Т. Шевченко до улицы Б. Хмельницкого. В следующем году начнется ремонт на участке от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

В ночь на 14 и 15 ноября из-за ремонтов колеи на улицах Добрынинской и Василенко сокращен график движения трамваев №№ 16, 14.

Последние отправления трамваев № 16 от Контрактовой площади в 22:25, 22:44; от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25. С 23:50 трамвай проследует от Контрактовой площади до площади Т. Шевченко. В 05:50 движение по привычному маршруту восстановится.

Последние отправления трамвая № 14 от Контрактовой площади в 22:30, 22:45; от проспекта Отрадный — в 23:46, 23:54. С 00:15 трамвай будет курсировать от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной, а в 5:35 восстановит движение по собственному маршруту.

В ночь на 14 и 15 ноября изменит маршрут трамвай № 12 — из-за ремонта колеи на Лесной трассе.

Последние отправления по действующей трассе от Контрактовой площади в 21:02, 21:25; от Пущи Водицы, 14 линия — в 22:00, 22:20. С 23:00 трамвай ходит от Контрактовой площади до площади Т. Шевченко, а с 06:00 — по восстановленному графику.

В планах — реконструкция Контрактовой площади с прилегающими улицами.

А для трамваев №№ 8 и 29 в ночь на 14−15 ноября вводят сокращенный график в связи с ремонтом колеи на улице Ялтинской (Дарницкий район).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве часто приостанавливается движение скоростного трамвая. Это связано с реконструкцией колеи и замены сопутствующих объектов.



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