"Если б я имел коня...": САП сорвала многомиллионную "лошадиную" сделку беглеца Онищенко

Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась ареста 500 тысяч евро на банковском счете экс-нардепа Александра Онищенко, которые предназначались для покупки новой беговой лошади. Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, пишет «Слідство.Інфо» со ссылкой на источник в САП.

Сообщается, что по данным прокуроров, 20 сентября Онищенко перевел в эстонский банк 500 тысяч евро со своего российского счета именно для покупки коня. Эстонские правоохранители заморозили деньги на счету Онищенко. После этого САП добилась через суд их ареста.

Как известно, Онищенко является фигурантом ряда уголовных производств. В частности, по версии сыщиков НАБУ, он вместе с сообщниками продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» через «псевдобиржи», поэтому государство потеряло более 1,5 миллиарда гривень.

Онищенко бежал из Украины в 2016 году и сейчас находится в Испании. В Украине его официально разыскивают, однако Интерпол объявлять экс-нардепа в международный розыск отказался. Сам Онищенко обвинения отрицает.

Напомним, что два года назад Александр Онищенко упал во время скачки с лошади и был госпитализирован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат-мигрант Александр Онищенко пытался на парламентских выборах баллотироваться в народные депутаты, но после долгих судебных тяжб не был допущен на выборы. Последнее слово сказал Верховный суд Украины (ВСУ). Судьи ВСУ решили отменить решение своих коллег из Шестого апелляционного административного суда Киева.

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