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Жена скандально известного нардепа Онищенко гимнастка Ризатдинова идет в Раду — СМИ
В мажоритарном избирательном округе № 93 в Киеве баллотируется известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая имеет общего сына с беглым народным депутатом Александром Онищенко. Об этом сообщил источник сайта «Страны».
Примечательно, что сам Онищенко также собирается балотироваться в Раду по этому же округу, о чем заявил журналистам Liga. По его словам, с бывшей гражданской женой он давно не общается. Подавать свои документы на регистрацию в ЦИК он намерен лично, прибыв в Украину.
Ризатдинова и Онищенко имеют совместного сына Романа, который родился в ноябре 2017 года. С ним Анна познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.
Анне Ризатдиновой 25 лет, она является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионкой мира в упражнении с обручем (2013 год), а также многократным призером чемпионатов мира и Европы.
Сам Онищенко публично признал ребенка, но заявил, что в брак с его матерью не вступал.
Летом 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Александра Онищенко, но депутат выехал за границу. В настоящее время он проживает в Лондоне. В мае 2019 года он обещал лично прибыть на суд в Киев, однако обещание не выполнил.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..