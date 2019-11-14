Круче Ван Дамма: одесский каскадер исполнил новый зрелищный трюк (фото, видео)

Стиль жизни

В среду, 13 ноября, известный каскадер Евгений Калинин, который ранее повторил трюк Ван Дамма, исполнил новый зрелищный и сложный акробатический этюд на двух движущихся автомобилях. На скорости в 70 километров в час, при сильном порывистом ветре Евгений перелез из одного автомобиля в другой и некоторое время простоял на руках в оконном проеме двери машины.

Следует заметить: оба автомобиля двигались идеально синхронно, в противном случае выполнить задуманное было бы просто невозможно.

По словам каскадера, новый трюк он продемонстрировал, чтобы оставить след в истории. «Когда дети спросят, чем я занимался, у меня будет наглядный пример. Я уже давно, можно сказать, с самого детства увлекаюсь каскадерством. Еще я прыгал через дрифтующий автомобиль. Мне такое нравится, лежит душа к этому, это мое», — говорит Евгений Калинин.

Каскадер подчеркивает, что на этот раз решил: никаких копирований — только собственные трюки. Более того, только то, чего в Украине еще никто не делал.

Он тренировался без зрителей, пока не посчитал, что готов выполнить трюк публично — для видиофиксации. Для этой цели выбрал недостроенную дорогу неподалеку от известного одесского рынка «7-й километр».

Каскадер не скрывает, что готовился к трюку долго — порядка двух лет. И далеко не все далось легко: «Здорово мешал встречный ветер, я даже чуть не упал. Благо сконцентрировался и все получилось, а то последствия на такой скорости могли быть просто непредсказуемыми».

В следующий раз на исполнение опасного трюка каскадер обещает пригласить представителей национального реестра рекордов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что достижение 27-летнего украинского гимнаста Виктора Набока попало в Книгу рекордов Гиннесса. В августе 2019 года Виктор установил сразу два мировых рекорда.

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