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Происшествия

Под Винницей горит военный склад, — СМИ

0:25 14 ноября 2019 97
Пожар на военном складе
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области, где в 2017 году произошел масштабный пожар на складах в Калиновке, снова горит склад вещевого имущества воинской части А1619 (59 мотопехотная бригада) города Гайсина.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает местное издание UA Винница.

Согласно полученной журналистами информации, боеприпасов на складе нет, площадь возгорания составляет около 200 кв м.

Данных о пострадавших от пожара не поступало.

Представитель воинской части А1619 Оксана Кобец сказала, что официальные комментарии по этому поводу будут «чуть позже».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в печально известной Калиновке в Винницкой области снова горели склады боеприпасов. Местные жители сообщили как минимум о четырех взрывах, тем не менее в Министерстве обороны Украины подтвердили только факт задымления на территории арсенала.

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