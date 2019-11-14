Тайская певица стала самой красивой девушкой Азии (фото)

Мир

Следуя традиции называть самых красивых женщин и мужчин мира, портал TCCAsia определил обладательницу титула «Самая красивая девушка Азии». Ею в нынешнем году стала 22-летняя солистка южнокорейской гёрлз-группы Blackpink Лиса (Лалиса) Манобан, пишет ресурс Eoline.

Сообщается, что родившаяся в Таиланде и проживающая сейчас в Южной Корее Манобан побеждает уже второй год, на этот раз она оставила позади японскую певицу Сакуру Мияваки, которая заняла второе место.

Лиса Манобан

Кроме того, она не дала шансов коллеге по музыкальному коллективу — кореянке Дженни Ким. Самая известная девушка Китая, актриса Анжела Ян Ин (Angelababy), заняла четвёртое место.

Не обошлось в рейтинге и без неожиданностей, так, например, 16-ю строчку заняла израильская актриса Галь Гадот, знакомая зрителям по фильмам «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», «Чудо-женщина», а также серии фильмов «Форсаж».

Группа Blackpink

Издание напоминает, что на прошлой неделе портал представил список самых красивых мужчин Азии, где победителем стал китайский актёр Сяо Чжань.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский журнал People традиционно объявил имя «самого сексуального мужчины из ныне живущих». В 2019 году им стал темнокожий американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд.

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