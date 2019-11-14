Мир

Даже не тужилась: модель не подозревала о беременности и внезапно родила в ванной

Модель из австралийского города Мельбурн, где некоторые мамы превращают еду для сына в удивительные съедобные скульптуры, не знала о том, что беременна, пока не родила дочь. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что 23-летняя Эрин Ленгмейд не замечала никаких признаков беременности: она не страдала от плохого самочувствия, у нее не вырос живот, ей была как раз вся ее одежда. Она работала полный день и принимала противозачаточные таблетки.

В начале ноября женщина пошла в ванную. Ее партнер Ден Карти услышал крик и прибежал посмотреть, что случилось. Оказалось, что модель родила девочку весом 3,6 килограмма. Ребенка назвали Айла.

Сразу после рождения девочка не дышала и начала синеть. Карти вызвал сотрудников экстренных служб, которые спасли жизнь ребенка.

Ленгмейд призналась, что внезапное рождение дочери стало самым большим шоком в ее жизни. Айла родилась на 37-й неделе.

Доктора объяснили, что у британки была скрытая беременность — ситуация, при которой женщина не знает о том, что она беременна, до момента родов. Такое случается в одном из 2,5 тысячи случаев.

Друзья и родственники молодых родителей, по возможности, помогают им и покупают вещи для ребенка.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американском штате Теннесси находившаяся на четвертом месяце беременности женщина попала в автокатастрофу и в течение многих месяцев она оставалось в коме. Врачи оценивали ее шансы выжить лишь в 2 процента. Пока Шариста была без сознания, плод в ее утробе продолжал развиваться. На 26-й неделе беременности у женщины начались досрочные роды и на свет появился мальчик, которому дали имя Литон.

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