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Лизала и толкала: сиамская коша спасла жизнь годовалого карапуза (видео)
В латиноамериканской стране Колумбии, которая недавно отменила визы для украинцев, произошел случай чудесного спасения годовалого ребенка кошкой по имени Гатубела. О нем рассказал британский таблоид Mirror.
Сообщается, что 27-летняя Диана Лорена Альварес оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась по делам. Пока ее не было, мальчик ухитрился выбраться из кроватки. Женщина решила узнать, как ему это удалось, и включила запись с камеры видеонаблюдения.
«Вот тогда-то я и обнаружила, что кошка спасла ему жизнь. Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы», — рассказала благодарная мать.
Как выяснилось, в отсутствие матери за ползающим по полу младенцем следила сиамская кошка по кличке Гатубела, которую Альварез взяла из приюта. Когда он направился к выходу на лестницу, животное обхватило малыша передними лапами, удерживая его и заставляя двигаться назад.
Позже их можно увидеть играющими в комнате — но животное сохраняет бдительность и продолжает следить за ребенком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице произошел поразительный случай: не пожарный вынес из горящего дома кошку, а кошка спасла жизнь своего хозяина-пожарного.
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