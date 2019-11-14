Лизала и толкала: сиамская коша спасла жизнь годовалого карапуза (видео)

Мир

В латиноамериканской стране Колумбии, которая недавно отменила визы для украинцев, произошел случай чудесного спасения годовалого ребенка кошкой по имени Гатубела. О нем рассказал британский таблоид Mirror.

Сообщается, что 27-летняя Диана Лорена Альварес оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась по делам. Пока ее не было, мальчик ухитрился выбраться из кроватки. Женщина решила узнать, как ему это удалось, и включила запись с камеры видеонаблюдения.

«Вот тогда-то я и обнаружила, что кошка спасла ему жизнь. Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы», — рассказала благодарная мать.

Как выяснилось, в отсутствие матери за ползающим по полу младенцем следила сиамская кошка по кличке Гатубела, которую Альварез взяла из приюта. Когда он направился к выходу на лестницу, животное обхватило малыша передними лапами, удерживая его и заставляя двигаться назад.

Позже их можно увидеть играющими в комнате — но животное сохраняет бдительность и продолжает следить за ребенком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице произошел поразительный случай: не пожарный вынес из горящего дома кошку, а кошка спасла жизнь своего хозяина-пожарного.

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