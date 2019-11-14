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За выброшенную в мусор батарейку — штраф: что нужно знать о новых правилах переработки отходов

Не секрет, что в нашей стране остро стоит проблема утилизации отходов, в частности, таких опасных для здоровья людей, как элементы питания и электронные приборы. На днях в Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов, регулирующих оборот отходов электрического и электронного оборудования, а также использованных батареек и аккумуляторов. В некоторых СМИ уже появилась информация, что в случае их принятия существенно подорожает электроника и элементы питания. Но так ли это и что конкретно предлагают законодатели? Подробнее о предлагаемых новшествах «ФАКТАМ» рассказала юрист реформы управления отходами Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины Татьяна Тевкун.

«После вступления в силу этого закона бизнесу дается несколько лет для соответствующей подготовки»

— Какие механизмы сбора и утилизации опасных для экологии элементов предлагают поданные в парламент проекты законов?

— Законопроектом № 2352 «О батареях и аккумуляторах» предусматривается требование сбора и обработки всех видов батарей и аккумуляторов, а законопроектом № 2350 «Об отходах электрического и электронного оборудования» — требование сбора и обработки электрического и электронного оборудования. Это широкий перечень: калькуляторы, электронные игрушки, электрочайники, стиральные машины, теплообменное оборудование, лампы, экраны, мониторы и так далее.

Мало кто знает, что в таких отходах много опасных веществ, которые, попадая в окружающую среду, негативно влияют на здоровье людей. Так, электронные отходы содержат ртуть, мышьяк, кадмий, хлорид фосфора, бромиды, диоксины, отходы асбеста и другие элементы. Сочетание этих химических веществ обычно является более опасным, чем отдельные такие вещества, когда они попадают в окружающую среду. Непосредственный контакт с опасными материалами электронных отходов приводит к заболеваниям щитовидной железы, нарушению функции легких, повреждению печени и почек, нарушению психического развития, повышению уровня свинца в крови, вызывает заболевания раком, повреждения репродуктивной функции, в частности мертворождения, преждевременные роды, мутации, врожденные пороки развития ребенка и другие заболевания. Например, одна портативная батарейка загрязняет 16 квадратных метров воды и почвы.

В качестве механизма сбора и обработки законопроектами предлагается применить систему расширенной ответственности производителя. Эта система предусматривает возложение на производителя, в том числе на импортера, обязанности обеспечить финансирование и организацию сбора и рециклинга, то есть переработки отходов от продукции, которую они ввели в оборот.

Для этого производителям необходимо создать организацию расширенной ответственности производителя и получить для нее статус неприбыльной. В дальнейшем производители в зависимости от того, сколько и какую продукцию ввели в оборот, а также от цены переработки такой продукции платят в организацию определенные денежные взносы. Организация же обеспечивает сбор и переработку отходов.

Конечно, систему сбора и рециклинга невозможно создать даже за несколько лет, поэтому законопроектом, так же, как это было в европейских государствах, предлагается постепенно достигать целевых показателей по сбору и переработке.

Так, после вступления в силу этого закона бизнесу дается несколько лет для соответствующей подготовки. В четвертом году после принятия закона они обязаны будут собрать и переработать 5% портативных батарей и аккумуляторов, а в пятом году — 10% отходов электрического и электронного оборудования от общей массы товара, введенного в оборот. В дальнейшем эти показатели будут расти каждый год на определенный процент и должны достичь 45% для оборота портативных батарей и аккумуляторов и 65% - оборота электрического и электронного оборудования.

— Насколько предлагаемые законопроекты отвечают европейским экологическим стандартам?

— Данные законопроекты полностью соответствуют европейским экологическим стандартам и разработаны на основе директивы Европейского парламента и Совета Европы. Так, например, в законопроекте о батареях и аккумуляторах предусмотрено, что разрешается введение в обращение батарей и аккумуляторов, массовое содержание ртути в которых не превышает 0,0005%, массовое содержание кадмия не превышает 0,002%, включая входящие в состав оборудования. Это полностью соответствует директиве ЕС и сделано для того, чтобы в портативных батареях и аккумуляторах использовалось как можно меньше опасных веществ. Исключение может быть только для портативных батарей и аккумуляторов, предназначенных для использования в системах безопасности и оповещения, в том числе для аварийного освещения и медицинского оборудования, что также соответствует требованиям директивы ЕС.

— Какой предлагается механизм финансирования сбора и утилизации опасных для экологии элементов и отразится ли это на стоимости батареек, аккумуляторов и прочего электронного оборудования?

— Финансируют сбор и переработку таких отходов производители и импортеры. Пока ни у кого нет четких расчетов, сколько это может стоить, все зависит от конкретного вида отхода, качества организации процессов, наличия мощностей для переработки в стране. Например, некоторые старые аккумуляторы пока покупают за деньги, потому что их переработка является прибыльным бизнесом, поэтому цена на них не возрастет.

Что касается наличия мощностей, то следует сказать, что на сегодня в Украине нет предприятия, которое способно переработать портативные батареи и аккумуляторы, однако есть предприятие, которое может перерабатывать ртутные лампы.

Стоит сказать, что, поскольку целевые показатели вводятся постепенно, изменение цены на товары будет неощутимо для покупателя. Также это станет стимулом для инвесторов строить перерабатывающие предприятия в Украине, поскольку они будут уверены в наличии сырья.

Это и есть справедливый механизм финансирования сбора и переработки, поскольку платить деньги будут те, кто покупает товар. Например, если человек приобретает ноутбук за 25 тысяч гривен то, я думаю, он способен заплатить еще 100−150 гривен для дальнейшей надлежащей переработки этого отхода. На лампы и батареи цены не будут значительно выше нынешних, и это несоизмеримо с тем, какой вклад мы делаем в защиту окружающей среды. Ведь каждый из нас хочет купаться в чистых прудах, собирать экологически чистые ягоды и грибы в лесу, иметь безопасные овощи и фрукты.

«Организация расширенной ответственности, которая три года не выполняет нормы по сбору, будет исключена из реестра и производители не смогут продавать свою продукцию»

— Какая ответственность предусмотрена для нарушителей данных законов?

— Производители, импортеры и организации расширенной ответственности должны зарегистрироваться в соответствующих публичных реестрах, которые будут вести центральный орган власти по реализации государственной политики в сфере управления отходами. Это позволит общественности и органам власти контролировать соблюдение этих законов.

Если производитель или импортер не зарегистрирован в соответствующем реестре и является членом организации с расширенной ответственностью производителя, то он не имеет права вводить в оборот батареи, аккумуляторы, электрическое и электронное оборудование.

Если же организация расширенной ответственности в течение трех лет не выполняет нормы по сбору и в течение года не выполняет нормы по переработке, то такую организацию исключают из реестра и, соответственно, производители, которые являются ее членами, не смогут вводить в обращение продукцию. Думаю, это лучший стимул для того, чтобы выполнять нормы законов. И производители будут строго контролировать организации расширенной ответственности, членами которых являются.

Также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусмотреть штрафы за:

* нарушение требований законодательства о введении в оборот и поставке на рынок батарей и аккумуляторов, требований к маркировке, запрета использования отдельных опасных веществ в батареях и аккумуляторах, непредоставление в установленном порядке информации или предоставление ложной информации об объемах введенных в оборот и поставленных на рынок батарей и аккумуляторов, объемов собранных и обработанных отходов батарей и аккумуляторов — от 6 800 грн до 17 000 грн; * отказ забрать отходы батарей и аккумуляторов от конечного потребителя в случае доставки их к местам приема или мест сбора — от 3 400 грн до 5 100 грн. * выбрасывание в не оборудованных для этого местах отходов батарей и аккумуляторов или выбрасывание их в урны твердых бытовых отходов — от 850 грн до 1020 грн.

— Как эта проблема решается в Европе, США и других развитых странах?

— В европейских странах именно таким способом и решается эта проблема — вводится система расширенной ответственности производителя на основе указанных директив. В США пока такие системы не введены и отдельные производители, например Apple, добровольно собирают отходы своей продукции.

Стоит напомнить, что согласно новой редакции Закона Украины «Об отходах», запрещается захоронение непереработанных или необработанных бытовых отходов. Причем такая деятельность влечет за собой наложение на граждан штрафа в размере от 340 до 1360 грн.

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