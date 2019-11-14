Обвинили в «терроризме»: в Донецке боевики вынесли жестокий «приговор» местному жителю

Происшествия

К пяти годам и трем месяцам лишения свободы «приговорен» боевиками очередной их заложник, житель Донецка — гражданин Ф. — ни возраста, ни фамилии узника террористы не указывают. Об это сообщает сайт оккупантов, со ссылкой на «пресс-службу генеральной прокуратуры ДНР».

«Фигурант с ноября 2016-го по июнь 2017 года выполнял поставленные террористическим сообществом задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности „республики“… Признан виновным в совершении преступления — „участие в террористическом сообществе“… Предварительное следствие осуществлял „следственный отдел Управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР“… Приговор вступил в законную силу», — говориться в сообщении. О том, как именно узник навредил так называемой «республике», не сообщается.

«Ворошиловским межрайонным судом Донецка» вынесен обоснованный приговор, согласно которому подсудимый гражданин Ф. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца…" — указано в сообщении.

— Не могу сказать, о ком речь, но не удивлюсь, если «приговор» ему был вынесен давно, а опубликовали оккупанты эту информацию только сейчас, — прокомментировала ситуацию бывшая пленница боевиков Валентина Бучок. — «Приговоры» последние полгода они выносят, можно сказать, «пачками»: вероятно, готовят таким образом обменный фонд. Причем в «шпионы» записывают даже инвалидов солидного возраста. Так, из собственных источников я знаю, что в июле текущего года за «шпионаж» была «осуждена» на 10 с половиной лет лишения свободы 70-летняя женщина, которая передвигается с помощью костылей. Вместе с ней был также захвачен ее 31-летний сын — ему за «шпионаж» дали 12 лет. И она не единственная женщина почтенного возраста, которая отбывает наказание с таким нелепым обвинением. Кстати, мирных жительниц, которых обвиняют в «шпионаже в пользу Украины», содержат вместе с уголовницами, усугубляя им таким образом и без того нечеловеческие условия содержания. Отбывать наказание женщин теперь отправляют в оккупированный город Снежное в Шахтерском районе Донетчины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Донецке были вынесены «приговоры» украинским патриотам: воину Богдану Пантюшенко, журналисту Станиславу Асееву и мирному жителю Александру Тимофееву, жене которого предлагали выкупить супруга за огромную сумму денег.

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