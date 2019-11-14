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Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
Понедельник, 18 ноября, — день, когда следует внимательно слушать сигналы своего организма.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам следует позаботиться о своей дыхательной системе. Одиноким представителям знака звезды обещают приятную встречу.
Телец
День подходит для любых занятий, способствующих приобретению новых навыков и расширению кругозора.
Близнецы
Совет звезд: следует действовать по наитию, чтобы не наделать глупых ошибок.
Рак
Ракам придется заниматься проблемами других людей. Финансовые потери обойдут стороной.
Лев
Вы придете к цели быстрее, если посоветуетесь с другом или учтете коллективный опыт.
Дева
Совет звезд: от критики в адрес друзей откажитесь, она приведет к конфликтам.
Весы
Хороший день для приватной переписки, душевного разговора, прогулок по заброшенным местам.
Скорпион
Возможно, в дороге вы познакомитесь с интересным и симпатичным человеком.
Стрелец
Хороший день для общения с близкими людьми и доверенными лицами. Не откровенничайте с чужими.
Козерог
Удачно сложатся все дела, направленные на достижения личных целей и финансовой прибыли.
Водолей
Водолеям придется заниматься рутиной, мелкими заданиями и выкручиваться из нестандартных ситуаций.
Рыбы
Вам следует заняться умственной работой, она окажется успешной и приведет к прибыли.
Хорошего вам дня!
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.