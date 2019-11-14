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Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака

8:25 18 ноября 2019 866
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и не витать в облаках.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Существует опасность травматизма, конфликтов вплоть до физических стычек, аварий.

Телец

Удачный день для защиты диплома, сдачи экзамена, прохождения юридического испытания.

Близнецы

Совет звезд: день благоприятен для новых отношений, не отказывайтесь от знакомства.

Рак

Звезды советуют: не носите при себе крупные суммы денег, есть опасность ограбления.

Лев

Возможны мелкие недоразумения дома, споры с близкими, но вы сумеете сохранить хорошие отношения со всеми.

Дева

Сегодня не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей.

Весы

Сегодня на вашем пути могут встретиться грубые и не слишком порядочные люди.

Скорпион

Возможны несчастные случаи, болезни, травмы, финансовые потери. Наберитесь терпения.

Стрелец

Совет звезд: важные дела и ответственные встречи нужно планировать на первую половину дня.

Козерог

Плохой день для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

Водолей

Водолеям сегодня не рекомендуется заниматься спортом или активной физической деятельностью.

Рыбы

Удачный день для приватных переговоров, посещения адвоката или доверенного лица.

Хорошего вам дня!

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