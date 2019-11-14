Стиль жизни

Гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака

Вторник, 19 ноября, — день, когда стоит подумать об источнике позитивных эмоций.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Не слишком удачный день, чтобы принимать решения, касающиеся работы, оформления документов, а также переезда.

Телец

Разберитесь в завалах старых дел, это облегчит вашу жизнь. Не забывайте о витаминах.

Близнецы

Звезды говорят, что сегодня и в ближайшие дни вам лучше не иметь дела с чужими деньгами.

Рак

Не стоит сегодня обсуждать важные деловые вопросы, даже встречаясь с коллегами в неформальной обстановке.

Лев

Хороший день для переговоров, поиска клиентуры, консультирования, обучения необычным новым вещам.

Дева

Если есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня.

Весы

Совет звезд: если у вас есть возможность позаботиться о себе, не отказывайтесь от такого шанса.

Скорпион

Удачный день для выбора компьютерных программ, игр, обновлений, а также электротоваров.

Стрелец

Совет звезд: будьте осторожны в поездках и во время физической работы, возможны травмы.

Козерог

Неплохой день для визита к косметологу, посещения врача. Внимательно отнеситесь к выбору цели.

Водолей

Смело беритесь за новые дела, даже если они кажутся сложными — успех не за горами.

Рыбы

Удачный день для новых знакомств и начала романтических или дружеских отношений.

Хорошего вам дня!

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