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Гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака
Вторник, 19 ноября, — день, когда стоит подумать об источнике позитивных эмоций.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака.
Овен
Не слишком удачный день, чтобы принимать решения, касающиеся работы, оформления документов, а также переезда.
Телец
Разберитесь в завалах старых дел, это облегчит вашу жизнь. Не забывайте о витаминах.
Близнецы
Звезды говорят, что сегодня и в ближайшие дни вам лучше не иметь дела с чужими деньгами.
Рак
Не стоит сегодня обсуждать важные деловые вопросы, даже встречаясь с коллегами в неформальной обстановке.
Лев
Хороший день для переговоров, поиска клиентуры, консультирования, обучения необычным новым вещам.
Дева
Если есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня.
Весы
Совет звезд: если у вас есть возможность позаботиться о себе, не отказывайтесь от такого шанса.
Скорпион
Удачный день для выбора компьютерных программ, игр, обновлений, а также электротоваров.
Стрелец
Совет звезд: будьте осторожны в поездках и во время физической работы, возможны травмы.
Козерог
Неплохой день для визита к косметологу, посещения врача. Внимательно отнеситесь к выбору цели.
Водолей
Смело беритесь за новые дела, даже если они кажутся сложными — успех не за горами.
Рыбы
Удачный день для новых знакомств и начала романтических или дружеских отношений.
Хорошего вам дня!
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