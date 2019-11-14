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Стиль жизни

Кому не повезет сегодня: гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака

5:07 19 ноября 2019 128
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Не сидите в четырех стенах, если вы не болеете, советуют звезды.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Овен может купить дорогую и некачественную вещь, если не обсудит покупку с семьей.

Телец

Могут возникнуть сложности, связанные с недвижимостью. На работе старайтесь — вас оценят.

Близнецы

Хороший день для тех представителей знака, кто занимается творчеством.

Рак

Одиноких представителей знака ждет интересное знакомство, но не планируйте «вечную любовь».

Лев

Звезды обещают проблемы семейного характера, что может привести к переменам в личной жизни.

Дева

Девам сегодня не стоит брать деньги взаймы, даже если будет шанс купить хорошую вещь.

Весы

Отменить поход за покупками рекомендуется и Весам, лучше проведите время с семьей.

Скорпион

А вот Скорпионам стоит задуматься о крупных покупках, об их удачности говорят сами звезды.

Стрелец

Стрелец может угодить в лапы мошенников и непорядочных личностей. Сны будут вещими.

Козерог

Козерогам звезды советуют ограничить себя в употреблении спиртных напитков и решить семейные конфликты.

Водолей

Одинокие Водолеи смогут добиться благосклонности противоположного пола.

Рыбы

В семье возможен конфликт, поэтому стоит уделить домочадцам больше внимания.

Хорошего вам дня!

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