Происшествия

В Киеве за ночь сожгли два магазина: детали, фото и видео происшествия

В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве неизвестные подожгли два магазина. Об этом сообщили в столичной полиции.

По данным полицейских, торговые точки горели в Днепровском и Шевченковском районах.

Первое сообщение о пожаре на улице Амвросия Бучмы поступило в 3 часа ночи в Днепровское управление полиции. Местная жительница заявила, что два человека облили дверь магазина неизвестным веществом и подожгли.

Позже в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о поджоге витрины магазина на улице Елены Телиги.

У обгоревших магазинов правоохранители обнаружили пластиковые бутылки с вероятно горючим веществом. Их отправили на экспертизу.

На месте возгорания работали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориальных управлений, эксперты и спасатели.

Напомним, вечером 31 октября в центре Киева, на углу улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого, в старом доме довоенной постройки произошел масштабный пожар. А 28 октября в Киеве горела больница скорой помощи.

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