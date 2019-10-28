В Киеве вспыхнул пожар в больнице скорой помощи (фото)

Происшествия

В понедельник, 28 октября, в Киеве загорелась больница скорой медицинской помощи. Она расположена по улице Братиславская, дом 3. Это еще один масштабный пожар, который произошел в столице в последние дни. О происшествии сообщает Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 13:30. Спасатели обнаружили, что из окна третьего этажа идет дым. На место происшествия стягиваются пожарные, а также другие бойцы ГСЧС.

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Удалось выяснить, что в одном из кабинетов горит мебель. По информации очевидцев, пожар был в рентген-отделении.

Как сообщалось ранее, под Ровно пожар привел к жуткой трагедии. В огне погиб 5-летний ребенок — он по неосторожности поджег частный дом и затем спрятался на чердаке.

Фото Ирины ДОРОШЕНКО

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