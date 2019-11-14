Российская авиация отрабатывала бомбардировку Одессы, — командующий ВМС Украины (фото)

Украина

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко в ходе проходящей 14 ноября в Одессе III Международной конференции по вопросам морской безопасности сообщил, что российская авиация во время военных учений отрабатывала бомбардировку Одессы.

«Я видел, как во время российских учений бомбардировщики Ту-22 отрабатывали бомбардировку Одессы. В 60 километрах от города повернули на юг и пошли на Босфор», — заявил адмирал.

Также он продемонстрировал диаграмму, на которой видно, как российский флот за последние годы нарастил свои силы в оккупированном Крыму.

Напомним, что в июле в Черном море проходили крупнейшие международные учения Sea Breeze-2019. Но РФ решила помешать их проведению, перекрыв одну из тренировочных локаций в Черном море. Силы Черноморского флота (РФ) начали выполнять ряд мероприятий боевой подготовки в районе учений НАТО.

Помимо того, в конце августа Минобороны РФ провело военные учения в оккупированном Крыму, в частности военные отрабатывали «захват позиций» с моря.

14 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк написал в Facebook, что военные угрозы для Украины в акваториях Черного и Азовского морей постоянно растут.

По словам Загороднюка, он сегодня участвует в открытии в Одессе III Международной конференции по вопросам морской безопасности.

«Символично, что только вчера — впервые в истории Украины — в состав наших ВМС вошли два катера типа Island, которые нам передало правительство США», — напомнил он.

Министр во время выступления на конференции отметил, что в ситуации, сложившейся на Черном и Азовском морях, бесспорно, виновата Россия. Причем она не ограничивается прямой агрессией: все знают о том, что Москва препятствует свободе судоходства и развитию морской индустрии".

По убеждению Загороднюка, без мощных ВМС эти проблемы не решить. Министр назвал конференцию в Одессе еще одним подтверждением планов Украины по восстановлению отечественных ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей.

Ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в интервью «ФАКТАМ» оценил возможность прямого вторжения России в Украину со стороны Беларуси. По его мнению, этого ожидать не стоит. Но война уже давно идет в виде информационных вбросов.

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