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Борясь за «Корвалол», «Дарница» рискует потерять «Цитрамон» и другие препараты, — СМИ
Пока на украинском фармацевтическом рынке есть «Корвалол» разных производителей, это стимулирует конкуренцию и гарантирует доступные цены на популярный препарат Об этом пишет «Юридическая газета» в статье «Дело в стиле ретро».
Эксперты считают, такая позиция «Дарницы» может привести к тому, что другие компании тоже начнут выпускать препараты «Дарницы», которая выиграла спор за «Цитрамон» у компании «Здоровье». По их словам, позиция «Дарницы» в отношении препарата «Корвалол», который якобы могут выпускать все, является примером двойных стандартов.
«По моему мнению, создалась ситуация, когда Верховный Суд может даже установить, что сторона не может в аналогичных вопросах занимать разную позицию. Если в одном случае „Дарница“ говорит „нет, это невозможно“, а в другом „да, так может быть“, то Верховный Суд, например, может заключить, что аргументация „Дарницы“ необоснована, так как она противоречит аргументации этой же компании в другом аналогичном деле. И если „Дарница“ борется за „Цитрамон“ и выигрывает, она должна быть готова, что в борьбе за „Корвалол“ может проиграть», — сказал специалист в сфере интеллектуальной собственности, адвокат и партнер Юридической Фирмы Arzinger Тарас Кислый.
Напомним, более 15 лет «Фармак» пытается защитить уникальность торговой марки «Корвалол Corvalolum». Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке — фармацевтическая компания «Дарница» — начала выпускать лекарственное средство под названием «Корвалол-Дарница».
30 октября состоялось очередное судебное заседание по делу о хорошо известном обозначения «Корвалол Corvalolum». В ходе заседания, после заслушивания доводов сторон и полного и объективного анализа материалов дела, хозяйственным судом было вынесено решение об отказе в иске Фармацевтической фирме «Дарница» к МЭРТ полностью. Это свидетельствует о том, что решение Апелляционной палаты МЭРТ о признании обозначения «Корвалол Corvalolum» хорошо известным — законное и обоснованное, и было принято с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины.
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