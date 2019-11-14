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Общество и люди

В Запорожье разгорелся скандал из-за рукоприкладства учителя (видео)

15:59 14 ноября 2019 309
урок
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье ученики школы № 92 пожаловались на рукоприкладство со стороны учителя. Случай, который школьникам удалось заснять на мобильный, произошел во время занятия в школьной мастерской, но, как утверждают свидетели, подобный инцидент далеко не первый. Причем присутствие многочисленных свидетелей преподавателя абсолютно не смущает.

Судя по видео, непедагогические приемы по отношению к ученику продолжились в коридоре, куда вышли участники инцидента. Также очевидцы утверждали, что странности в поведении учителя заметили давно, но уже не первый год руководство школы предпочитает закрывать глаза на проблему.

Напомним, ранее на Херсонщине учителя обвинили в том, что он ударил ученика и пытался окунуть школьника головой в унитаз. А в Кропивницком учитель избил другого педагога на глазах у детей.

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