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В Запорожье разгорелся скандал из-за рукоприкладства учителя (видео)
В Запорожье ученики школы № 92 пожаловались на рукоприкладство со стороны учителя. Случай, который школьникам удалось заснять на мобильный, произошел во время занятия в школьной мастерской, но, как утверждают свидетели, подобный инцидент далеко не первый. Причем присутствие многочисленных свидетелей преподавателя абсолютно не смущает.
Судя по видео, непедагогические приемы по отношению к ученику продолжились в коридоре, куда вышли участники инцидента. Также очевидцы утверждали, что странности в поведении учителя заметили давно, но уже не первый год руководство школы предпочитает закрывать глаза на проблему.
Напомним, ранее на Херсонщине учителя обвинили в том, что он ударил ученика и пытался окунуть школьника головой в унитаз. А в Кропивницком учитель избил другого педагога на глазах у детей.
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