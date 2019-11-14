Мой организм дал сбой: шокирующие откровения бывшего участника «Зважені та щасливі» (фото)

Шоу-бизнес

В четверг, 14 ноября, состоится 12-й выпуск самого «весомого» проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). (Об 11-м выпуске читайте здесь.) На новой неделе участников ждет «Гонка нации» — забег на 10 километров с десятью препятствиями. Так как в конце одиннадцатой недели осталось много одиночек, участники смогут выбрать себе партнера. Оказалась без своего напарника и Алена Гребенюк. Минувший эфир проект покинул 40-летний вдовец Руслан Садовой, который пришел на реалити с весом 129 килограммов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Руслан рассказал о своей возлюбленной, проблемой с ногой и причинах, заставивших его набрать лишние килограммы после проекта.

— Руслан, вы продолжаете худеть?

— Да, но уже на так активно, как на проекте. Когда пришел на ток-шоу «Зважся!», то оказалось, что я даже набрал три килограмма. Просто повредил ногу и сейчас не могу интенсивно бегать и прыгать. Худею потихоньку.

— Как вы травмировали ногу?

— Когда вернулся с проекта домой, начал заниматься в зале. Недели через две был на беговой дорожке, и нога вдруг подкосилась. Обратился к врачу, оказалось, что у меня воспалились мышцы. Месяца два с половиной вообще не мог давать на ногу никакой нагрузки. Заниматься в зале было нереально. Около месяца делал только упражнения для пресса и придерживался правильного питания. Признаюсь, одно время у меня вообще пропало желание заниматься: врачи сказали, что моя нога может навсегда остаться большой и красной. Я был в шоке! Но все же нашел в себе силы собраться и стал опять заниматься. Просто мне хочется выйти в финале и не опозориться.

— Как сейчас ваша нога?

— Она позволяет мне делать всё, кроме бега и прыжков. На беговой дорожке просто хожу с наклоном. Сказали, что если я ее еще раз «сорву», то она уже не восстановится.

— Какой у вас режим питания?

— Ем три раза в день. Нельзя жареного, соленого и сладкого. Из молочных продуктов — кефир и пятипроцентный творог. Из сладкого могу лишь добавить в кашу с утра немного меда. На самом деле придерживаться такого режима несложно. Да и сладости я особо никогда не любил. Чего не скажешь о копченых колбасах, сырах. Иногда, правда, позволяю себе кусочек чего-то запрещенного. Но организм, который уже отвык от такой пиши, получает стресс, усиливает метаболизм и возвращается в свой прежний график.

— Значит, уже привыкли к новой жизни?

- Да, организм быстро перестраивается. На самом деле я доволен, что попал в проект «Зважені», несмотря на то, что под конец организм уже, наверное, дал сбой и это вылилось в проблему с ногой. Но я ни о чем не жалею. На проекте действительно было классно.

— Кто повлиял на ваше решение прийти в реалити?

— Я смотрел еще первый сезон проекта, но не был постоянным его поклонником. В прошлом году девушка, которая мне нравилась, предложила: может, пойдешь, попробуешь похудеть? К тому времени я и сам уже стал задумываться над тем, что надо менять свою жизнь. Я остался сам с двумя детьми, близких родственников нет. Думаю, вдруг что со мной случится, что они будут делать? Вот и решился. Заполнил анкету, отправил на канал, а через сорок минут мне уже перезвонили и предложили приехать на кастинг. Потом были второй кастинг, медицинская комиссия. Всё прошел и попал в число участников. С первого раза! Наверное, судьба.

— Какой период на проекте был самым сложным?

- Первый месяц. Было совершенно другое питание — не то, что ел раньше, да и порции маленькие. Бывали и истерики — организм, привыкший к другому, бунтовал. Первые две недели думал: «Да зачем мне это все? Я хочу нормально покушать!» После одного из первых конкурсов у меня был ушиб грудной клетки. Но прошел первый месяц, крепатура поутихла и организм вошел в режим. Начали нравиться отварная рыба, каши… Через два месяца на проекте уже совершенно спокойно смотрел на колбасу — мне ее не хотелось.

Руслан на ток-шоу

— Первые потерянные килограммы были ощутимы?

— Никакого «вау» не случилось. Потерял всего три килограмма и был просто рад тому, что положено начало. На самом деле в первое время больше переживал о том, чтобы продержаться хотя бы пять недель. Это был мой план — хотел понять, в чем суть похудения. Почувствовал потерю веса после месяца. Когда уже начал потихоньку бегать без одышки. На третьей неделе у меня нормализовалось давление. Когда ты видишь, что килограммы уходят, хочется продолжать дальше и дальше. Не секрет, что на проекте худеется гораздо проще, чем дома.

— Обидно было, когда пришлось уйти?

— Нет, я достиг того, чего хотел. К тому же там остались люди гораздо полнее меня — почему не дать им второй шанс? Я ведь первый раз попал под желтую линию только на 11-й неделе. А Коле надо было остаться, поэтому выбор между мной и им был сделан правильно.

— Что стало для вас самым сложным после возвращения домой?

— Это не питание и занятия спортом, в этом уже разбирался. Скорее, адаптация в обществе. Такое впечатление, что ты вышел из лесу: забыл, как пользоваться гаджетами, отвык от большого количества людей. Но и это проходит. К тому же, как только я вернулся, у меня возобновились отношения с моей девушкой.

Команда "синих"

— Что сказали дети, когда вас увидели?

— Дети все это время были у тещи. Приехал за ними, и София, вышедшая навстречу, не сразу меня узнала. Пока я не сказал: «Это папа!» Она не верила своим глазам. А девушка увидела меня на второй день после того, как я вернулся с реалити. Помню, открыла дверь, посмотрела и у нее покатились слезы…

— Вы вернулись к работе?

— Нет, хожу два раза в день на тренировки. Помогаю в бизнесе девушке. Хочу появиться в финале проекта — для самого себя. Понимаю, что не выиграю, но это будет моя личная победа. Надеюсь, весы покажут 85−90 килограмм.

Ранее откровенное интервью «ФАКТАМ» дал 30-летний харьковчанин Тарас Яцемирский, покинувший проект на девятой неделе. Тарас рассказал, какого режима питания сейчас придерживается и что на самом деле заставило его уйти из реалити.

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