6 миллионов кофе и 3 миллиона хот-догов: WOG CAFE подвел итоги 1340 дней работы в «Интерсити»

Деньги

Начиная с марта 2016 года в 14 украинских скоростных поездах питание для пассажиров предоставляет WOG CAFE.

«Сегодня уже сложно представить современную железную дорогу без натурального дрип-кофе, капучино, сэндвичей и хот-догов. Наше меню учитывает предпочтения всех путешественников, в том числе вегетарианцев. Мы продолжаем двигаться по выбранному курсу: совершенствуем сервис, отслеживаем тренды и слушаем отзывы клиентов, внедряем инновационные решения при оплате покупки в поезде, а также вводим новые позиции в меню», — сказал Максим Пятаков, директор дирекции общественного питания WOG АЗК WOG.

Так, по данным компании, за все время пассажиры выпили почти 6 млн порций кофейных напитков и чая, съели 3 млн хот-догов, сэндвичей и круассанов, около 600 тыс. десертов, более 500 тыс. порций каш, сырников, бульона и булгура, а также купили более 1 млн единиц другой продукции. Все это сеть кафе реализовала под собственной торговой маркой.

Кроме того, пассажиры приобрели товары других брендов, представленных в WOG CAFE в поездах «Интерсити»: 2,8 млн напитков и табачных изделий, 2 млн пачек сока, воды и газировки, 720 тыс. бутылок пива и других слабоалкогольных напитков, а также более 900 тыс. других товаров.



Всего за указанный период пассажиры совершили покупки в WOG CAFE 7,3 млн раз. При этом пассажиропоток на поездах «Интерсити» и «Интерсити+» за период с 2016-го по 2018 год включительно составил 15 млн человек. То есть покупку в WOG CAFE совершил почти каждый второй пассажир «Интерсити».



Количество обслуживающего персонала составляет 200 человек. Чтобы разгрузить очередь возле базы кафе, за время следования рейса стюарды минимум трижды проводят обслуживание в каждом вагоне.



Весной 2019 года WOG CAFE и «Укрзалізниця» запустили услугу заказа и оплаты продуктовых наборов при покупке проездных документов. Уже с 1 декабря пассажиры, приобретая билеты на поезд, смогут купить горячие блюда, а в ближайшем будущем и блюда вегетарианского меню.

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