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День студента 2019: поздравления и открытки
В воскресенье, 17 ноября, отмечают Международный день студента.
«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных открыток и поздравлений.
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
***
Поздравляю с Днем студента!
Больше памятных моментов,
Жизни легкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачеты — автоматом,
Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачетке красовались
Только высшие из баллов,
Чтобы год прошел на славу!
***
Поздравляю с днем студента
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Пусть чаще навещает вас халява —
Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары,
Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу,
А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает,
Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких,
Развлечений — долгих,
Успехов в будущем, зарплат достойных!
Напомним, что 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи Украины.
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