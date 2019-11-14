День студента 2019: поздравления и открытки

Общество и люди

В воскресенье, 17 ноября, отмечают Международный день студента.

«ФАКТЫ» сделали подборку праздничных открыток и поздравлений.

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Поздравляю с Днем студента!

Больше памятных моментов,

Жизни легкой, беззаботной,

Чтобы спать, сколько угодно,

Чтоб зачеты — автоматом,

Курсовых без плагиата,

Чтоб экзамены сдавались,

А в зачетке красовались

Только высшие из баллов,

Чтобы год прошел на славу!

***

Поздравляю с днем студента

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

***

Пусть чаще навещает вас халява —

Один раз в сессию, а лучше целых семь.

Зачеты сдать полегче, без запары,

Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу,

А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает,

Опасности любые исчезают.

Контрольных — легких,

Развлечений — долгих,

Успехов в будущем, зарплат достойных!

Напомним, что 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter