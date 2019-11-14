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Как выбрать автомобильные дворники, которые улучшат видимость в плохую погоду? (фото)

Какие стеклоочистители для машины будут эффективны в плохую погоду? На что обратить внимание при покупке автомобильных дворников? На эти и другие вопросы по просьбе «ФАКТОВ» ответил автоэксперт Роман Николаенко.

— Крепление и размер автомобильных дворников — это первое, на что нужно обратить внимание, — говорит эксперт. — К креплениям требование одно: фиксатор дворника должен сидеть жестко на приводе. От этого зависит работа щетки, ее долговечность и целостность стекла.

Существует не меньше 12 типов креплений — так решили изготовители, отказавшись от стандартных засовов со стальными пружинами.

Тогда производители автомобилей начали комплектовать каждую модель стеклоочистителей набором пластиковых переходников-адаптеров. Таким образом, каждая модель щеток оказалась практически универсальной. А у дворников, купленных у официального дилера авто, крепления, скорее всего, будут предназначены для каждой конкретной модели.

— Как выбрать размер щетки?



— Лучше придерживаться оригинального формата, даже если геометрия стекла и поводков позволяет использовать большие щетки. Слишком длинный дворник — это большее сопротивление привода, а значит, преждевременный износ. К тому же замедленное движение щеток по стеклу во время сильных осадков создает дополнительную опасность для водителя и пассажиров.

— Имеет ли значение строение каркаса?

— Каркас — основа дворника. В классическом варианте — это металлический стержень. В новых конструкциях — пластик. В обычных дворниках каркас состоит из нескольких коромысел, которые движутся на осях, обеспечивая плотное прилегание резиновой щетки к стеклу, независимо от его кривизны. Такая конструкция нужна на автомобилях с сильно выгнутым стеклом — тут каркасные дворники работают лучше других.

Однако шарниры коромысел расшатываются и изнашиваются. А зимой, когда идет снег или дождь, обмерзают, и щетка перестает чистить стекло.

Каркасные дворники

Менее подвержены обмерзанию каркасные дворники с пластиковыми шарнирами. Иногда такие щетки комплектуют аэродинамическими спойлерами для лучшей работы на высоких скоростях, когда воздушный поток пытается оторвать дворник от стекла.

Существуют так называемые бескаркасные дворники. На самом деле каркас у них есть, но упрощенный. Это пружинная пластина, которая встроена прямо в резиновое лезвие. Внешняя поверхность бескаркасной щетки обычно снабжена аэродинамическим элементом, благодаря которому на высокой скорости воздушный поток придавливает дворник к стеклу.

Бескаркасные дворники

В таких дворниках изнашивается только резина. Еще одно важное преимущество — они практически не обмерзают, работе лезвия может мешать только лед, который набивается в боковые щели. А благодаря меньшей высоте «монолитной» конструкции бескаркасная щетка меньше подвержена вибрации, которую мы воспринимаем как скрип.

Существенный минус — бескаркасные дворники подходят для относительно плоских стекол, так как почти не гнутся.

И, наконец, гибридные каркасные дворники. Пластиковая каркасная конструкция имеет лучшую аэродинамику, меньше подвержена вибрациям, расшатыванию и обмерзанию, но малопригодна для стекла большой кривизны. По эксплуатационным характеристикам гибридные щетки ближе к бескаркасным, но лучше прижимаются к стеклу (если оно не совсем плоское).

Зимние (или всепогодные) дворники — довольно редкий на сегодняшний день тип стеклоочистителей. Их каркасная конструкция полностью закрыта мягким резиновым чехлом, поэтому не обмерзает. И это главное достоинство.

— На что еще нужно обратить внимание при выборе дворников?

— Очень важен тип лезвия (резинки). Качественные стеклоочистители обычно укомплектованы оптимальным вариантом лезвий. Некоторые производители используют сложную резиновую ленту (торговое название Twin. — Авт.) — с мягкой основой и более жесткой рабочей частью, которая непосредственно контактирует со стеклом. Удешевляет конструкцию введение в состав резины силикона (для повышения эластичности).

— Какой должна быть резинка?

— Резинка должна быть эластичной, чтобы легко менять угол наклона во время каждого хода щетки, но при этом крепкой, чтобы острые рабочие кромки не стирались слишком быстро.

Кроме того, лезвие должно иметь скользкую поверхность рабочей части. Для легкого и бесшумного скольжения ее иногда покрывают слоем графита — к сожалению, не слишком долговечного.

Хочу добавить, что покупать дворники для автомобиля лучше в проверенных торговых точках или специализированных магазинах: там могут комплексно ответить на ваши вопросы и предложить дворники хорошего качества.

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