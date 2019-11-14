В США 15-летний подросток устроил бойню в школе (фото, видео)

Мир

В четверг, 14 ноября, в США произошла очередная стрельба в учебном заведении. 15-летний ученик открыл огонь в средней школе в городе Санта-Кларита, штат Калифорния. Первые выстрелы прозвучали в 07:45 по местному времени. Сообщалось, что ранения получили семь человек, а стрелок скрылся.

Только спустя несколько часов окружной шериф Алекс Вильянуэва внес ясность. К сожалению, он был вынужден констатировать смерть одной из раненых. Имя девушки пока не называется. Еще пять пострадавших находятся в больнице. Состояние двоих из них критическое. Врачи борются за их жизнь.

Стрелок задержан. Полиция нашла подростка в его доме. Он не стал оказывать сопротивление. Известно, что школьник азиатского происхождения. Он ранен. Полицейские доставили его в больницу, где он проходит теперь лечение. У палаты выставлена охрана.

Помощник шерифа Тим Мураками обратился к жителям Санта-Клариты (город находится в 60 километрах от Лос-Анджелеса) с просьбой немедленно сообщить любую информацию, касающуюся стрельбы в школе, которая может помочь расследованию. В частности, Мураками указал на слухи, что подросток накануне оставлял в соцсетях сообщения с угрозами.

Местные СМИ утверждают, что стрельба велась внутри школы. Пока остается непонятно, как ученик мог пронести в здание огнестрельное оружие, ведь все учебные заведения в Калифорнии охраняются.

Школьники рассказывают о том, что им пришлось пережить. Они утверждают, что никакого сигнала тревоги не было. Раздались выстрелы, после чего ученики вели себя по-разному. Одни бросились во двор. Другие стали баррикадироваться в классах и отсиживались там, пока полицейские не разрешили им выйти.

Администрация школы считает, что жертв могло бы быть гораздо больше. Повезло в том, что стрельба произошла до начала занятий. Многие ученики прибыли на уроки уже позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне в российском колледже. В Благовещенске 14 ноября студент строительного колледжа открыл огонь из охотничьего ружья.

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