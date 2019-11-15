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Когда пышные «битоны» не в радость: женщина начала сбор денег на уменьшение своей груди 12-го размера (фото топлес)

В отличие от далекой Австралии, где некоторые женщины пытаются увеличить грудь с помощью силиконовых имплантатов, жительницы Британии испытывают совершенно другие проблемы. Так, в английском городе Брайтон 26-летняя Хелен Кристи пожаловалась на трудности жизни с большой грудью. Своими переживаниями она поделилась с представителями сайта Justgiving.com, пишет «Лента.ру».

В частности, Хелен призналась, что ее грудь начала очень быстро расти, когда ей было 16 лет. Из-за этого ее дразнили одноклассники. С девушкой пытались познакомиться на улице взрослые мужчины, и это пугало и злило ее.

Сейчас Кристи страдает из-за постоянных болей в спине и проблем со сном — у нее не получается лечь так, чтобы ей было удобно. Ее грудь достигла 12-го размера, и, чтобы скрыть ее, она носит мужские футболки размера XXXL. Британка комплексует, что кажется толстой из-за мешковатой одежды, однако не носит топы, так как ее грудь выпадает из них. Чтобы отвлечь внимание от бюста, Кристи ярко красится.

Британка настолько стесняется своей внешности, что полностью не раздевается даже перед своей девушкой, с которой живет уже два года. Также она утверждает, что, если грудь ничего не поддерживает, ей очень больно. Кристи отметила, что ей непросто найти бюстгальтер нужного размера, к тому же они очень дорого стоят и быстро портятся. Она заявила, что грудь делает ее жизнь «невыносимой».

Из-за постоянных болей в спине у девушки развилась депрессия, и ей пришлось принимать антидепрессанты. Тогда Кристи приняла решение уменьшить грудь, однако поняла, что у нее не хватает денег на операцию, которая не входит в страховку. Девушка решилась собрать необходимые ей три тысячи фунтов стерлингов в интернете, и ей уже перевели около тысячи фунтов стерлингов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у жительницы Таиланда Лам Фраи девять месяцев без остановки растет грудь Сейчас она стала такой большой и тяжелой, что женщине даже сложно ходить без костылей и поддержки.

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