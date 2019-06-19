- 07:34 Легкие рецепты освежающих холодных супов: легко и быстро
- 07:25 Волкер снова собрался в Украину: что известно о новом визите спецпредставителя США
- 06:58 Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил старушку: пенсионерка в больнице в тяжелом состоянии
- 06:57 Она просто огромная: у жительницы Таиланда 9 месяцев без остановки растет грудь
- 06:56 Марс вступил в противостояние с Сатурном: чем это опасно и как себя вести
- 06:30 "Воров в законе" в Армении отправляют на «подвал КГБ»: названа причина
- 06:25 Крымский мост убил торговлю: представители мелкого бизнеса Керчи записали «челобитную» Путину
- 06:20 Стало известно, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а принц Уильям – нет
- 06:19 Повышение пенсий в июле: в ПФУ сообщили, кому пересчитают выплаты
- 06:05 «Успей надышаться»: Галкин посоветовал Топалову не "жрать" сына, а ценить каждое мгновение с ним
- 05:58 Джордж Клуни будет доволен: задержаны «итальянские Бонни и Клайд», портившие жизнь актеру
- 04:55 Трамп официально объявил о начале своей новой президентской кампании: что обещает
Она просто огромная: у жительницы Таиланда 9 месяцев без остановки растет грудь (видео)
46-летняя жительница Таиланда Лам Фраи впервые заметила увеличение своей груди три года назад, и тогда она росла равномерно и не быстро. Но 9 месяцев назад ее левая грудь стала тяжелеть и увеличиваться в размерах намного быстрее, а спустя 4 месяца правая грудь сделала тоже самое, пишут paranormalnews.
Напуганная женщина пошла в больницу, опасаясь, что у нее рак груди, но врачи после обследования заявили, что никаких опухолей у нее нет. Однако другую причину ее загадочного состояния они назвать не смогли.
Сейчас грудь Лам Фраи стала такой большой и тяжелой, что женщине даже сложно ходить без костылей и поддержки.
Недавно она опубликовала публичное обращение с просьбой помочь ей справиться с таинственным недугом. Из-за бедности, у Лам нет больших денег на дорогое лечение и она просит о помощи тех, у кого они есть.
Лам несколько раз ходила в больницу на обследования, но причину ее болезни врачи так и не смогли найти до сих пор. Один из врачей недавно сказал, что он мог бы помочь с ампутацией груди, однако сначала надо все-таки выявить от чего она начала так быстро и без остановки расти.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американка нашла пластического хирурга, который согласился «пришить» ей третью грудь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...