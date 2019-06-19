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Она просто огромная: у жительницы Таиланда 9 месяцев без остановки растет грудь (видео)

6:57 19 июня 2019 215
Таиланд
Инф. «ФАКТОВ»

46-летняя жительница Таиланда Лам Фраи впервые заметила увеличение своей груди три года назад, и тогда она росла равномерно и не быстро. Но 9 месяцев назад ее левая грудь стала тяжелеть и увеличиваться в размерах намного быстрее, а спустя 4 месяца правая грудь сделала тоже самое, пишут paranormalnews.

Напуганная женщина пошла в больницу, опасаясь, что у нее рак груди, но врачи после обследования заявили, что никаких опухолей у нее нет. Однако другую причину ее загадочного состояния они назвать не смогли.

Сейчас грудь Лам Фраи стала такой большой и тяжелой, что женщине даже сложно ходить без костылей и поддержки.

Недавно она опубликовала публичное обращение с просьбой помочь ей справиться с таинственным недугом. Из-за бедности, у Лам нет больших денег на дорогое лечение и она просит о помощи тех, у кого они есть.

Лам несколько раз ходила в больницу на обследования, но причину ее болезни врачи так и не смогли найти до сих пор. Один из врачей недавно сказал, что он мог бы помочь с ампутацией груди, однако сначала надо все-таки выявить от чего она начала так быстро и без остановки расти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американка нашла пластического хирурга, который согласился «пришить» ей третью грудь.

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