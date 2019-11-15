- 08:36 Кайа Гербер появилась на публике с новым бойфрендом: что о нем известно
- 08:29 Лайков в Instagram больше не будет: что происходит
- 08:13 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 08:06 Готовлю на работе в своем ресторане, а домой приезжаю все время голодный, — судья «МастерШефа»
- 07:59 В центре Киева заглохла Ferrari: сеть взорвалась шутками
- 07:36 Уйдет ли Зеленский досрочно? Озвучен свежий прогноз
- 07:36 Где смотреть онлайн Сербия — Украина: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 07:32 Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, эффект бархата
- 07:29 Вирусный гепатит часто протекает без желтухи: где можно заразиться опасной инфекцией
- 07:05 Погода порадует теплом: синоптики дали прогноз на выходные
- 06:42 Лобода хитро «показала» дочь Линдеманна (первые фото)
- 06:12 День студента 2019: поздравления и открытки
Уйдет ли Зеленский досрочно? Озвучен свежий прогноз
В работе президента Зеленского постепенно начинают проявляться признаки усталости. В то же время критической опасности не наблюдается, нет причин считать, что в новогоднюю ночь глава государства заявит: «Я устал, я ухожу». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.
«Об этом говорить точно рано, — считает психолог. — Зеленский молодой мужчина в хорошей физической форме. Он привык к нагрузкам. Его продюсерская деятельность предполагала их… Что касается тезиса, что он вот-вот может сломаться, я пока не вижу каких-то критически тревожных признаков подобной опасности».
В то же время специалист признает, что нынешний статус Зеленского предполагает нагрузки иного рода: недостаточно просто выдерживать долгий рабочий день. «Он должен быстро переключаться, фокусироваться, расслабляться и напрягаться, держать большой объем информации в памяти… Это же не просто сесть в кресло и начать принимать решения, это реальная физическая нагрузка, причем такая, какой у него еще не было. К тому же он все-таки привык немножко по-другому распоряжаться своим временем. То, что он сейчас себе не принадлежит совсем, тоже его истощает», — объяснила психолог.
Чунихина признает: в поведении президента уже заметны признаки усталости. Это проявляется в политических «шатаниях», частой смене позиции по одному и тому же вопросу, например, по поводу взаимоотношений с прессой.
«Команда президента „успешно“ генерирует кризисные ситуации. К тому же то Коломойский постоянно подбрасывает Зеленскому какие-то истории, то возникают ссоры с министрами. Зеленского это явно истощает», — считает психолог.
О том, как сложится диалог у Зеленского с другими политическими лидерами, например, с Владмиром Путиным, читайте в интервью Светланы Чунихиной «ФАКТАМ» «Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...