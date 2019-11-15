Уйдет ли Зеленский досрочно? Озвучен свежий прогноз

Украина

В работе президента Зеленского постепенно начинают проявляться признаки усталости. В то же время критической опасности не наблюдается, нет причин считать, что в новогоднюю ночь глава государства заявит: «Я устал, я ухожу». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.

«Об этом говорить точно рано, — считает психолог. — Зеленский молодой мужчина в хорошей физической форме. Он привык к нагрузкам. Его продюсерская деятельность предполагала их… Что касается тезиса, что он вот-вот может сломаться, я пока не вижу каких-то критически тревожных признаков подобной опасности».

В то же время специалист признает, что нынешний статус Зеленского предполагает нагрузки иного рода: недостаточно просто выдерживать долгий рабочий день. «Он должен быстро переключаться, фокусироваться, расслабляться и напрягаться, держать большой объем информации в памяти… Это же не просто сесть в кресло и начать принимать решения, это реальная физическая нагрузка, причем такая, какой у него еще не было. К тому же он все-таки привык немножко по-другому распоряжаться своим временем. То, что он сейчас себе не принадлежит совсем, тоже его истощает», — объяснила психолог.

Чунихина признает: в поведении президента уже заметны признаки усталости. Это проявляется в политических «шатаниях», частой смене позиции по одному и тому же вопросу, например, по поводу взаимоотношений с прессой.

«Команда президента „успешно“ генерирует кризисные ситуации. К тому же то Коломойский постоянно подбрасывает Зеленскому какие-то истории, то возникают ссоры с министрами. Зеленского это явно истощает», — считает психолог.

О том, как сложится диалог у Зеленского с другими политическими лидерами, например, с Владмиром Путиным, читайте в интервью Светланы Чунихиной «ФАКТАМ» «Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем».

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