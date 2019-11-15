В центре Киева заглохла Ferrari: сеть взорвалась шутками

Происшествия

В центре Киева на улице Бассейной возникла первая в истории города пробка из-за заглохшей Ferrari. Киевлянам удалось запечатлеть на фото уникальный момент.

В сетях пошутили, что Ferrari оказалась несовместимой с украинскими дорогами и менталитетом, и видимо поэтому не пользуется спросом у жителей столицы.

Впрочем, внимательные киевляне заметили, что владелец элитного авто начинает понемногу «приучать» машину к украинским реалиям.

Напомним, ранее депутаты решили позаботиться о спокойствии владельцев элитных авто и предложили строже наказывать угонщиков дорогих автомобилей.

Фото Кіндрат Підпільний/Facebook



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