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В центре Киева заглохла Ferrari: сеть взорвалась шутками
В центре Киева на улице Бассейной возникла первая в истории города пробка из-за заглохшей Ferrari. Киевлянам удалось запечатлеть на фото уникальный момент.
В сетях пошутили, что Ferrari оказалась несовместимой с украинскими дорогами и менталитетом, и видимо поэтому не пользуется спросом у жителей столицы.
Впрочем, внимательные киевляне заметили, что владелец элитного авто начинает понемногу «приучать» машину к украинским реалиям.
Напомним, ранее депутаты решили позаботиться о спокойствии владельцев элитных авто и предложили строже наказывать угонщиков дорогих автомобилей.
Фото Кіндрат Підпільний/Facebook
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