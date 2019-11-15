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Украина

Рада рассмотрит демонополизацию производства спирта в Украине: онлайн-трансляция

9:09 15 ноября 2019 59
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 15 ноября, Верховная Рада Украины, накануне утвердившая госбюджет на 2020 год, начнет свою работу с часа вопросов правительству.

В повестку дня пленарного заседания включен, в частности проект закона (в первом чтении) о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива», касающийся либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.

Рассмотрят народные депутаты проекты закона (во втором чтении) о Бюро финансовых расследований и об изменениях в Закон «О Государственном бюро расследований», касающихся совершенствования деятельности ГБР.

Также в повестке дня есть законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиления ответственности за таки преступления (второе чтение).

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Документ, в частности, предусматривает, что землю можно будет продавать с 1 октября 2020 года. Права на ее покупку будет лишь у украинцев.

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