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Рада рассмотрит демонополизацию производства спирта в Украине: онлайн-трансляция
В пятницу, 15 ноября, Верховная Рада Украины, накануне утвердившая госбюджет на 2020 год, начнет свою работу с часа вопросов правительству.
В повестку дня пленарного заседания включен, в частности проект закона (в первом чтении) о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива», касающийся либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.
Рассмотрят народные депутаты проекты закона (во втором чтении) о Бюро финансовых расследований и об изменениях в Закон «О Государственном бюро расследований», касающихся совершенствования деятельности ГБР.
Также в повестке дня есть законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиления ответственности за таки преступления (второе чтение).
Заседание начнется в 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Документ, в частности, предусматривает, что землю можно будет продавать с 1 октября 2020 года. Права на ее покупку будет лишь у украинцев.
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