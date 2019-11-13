Рада разрешила продажу земли: подробности законопроекта

Украина

Украинский парламент после бурных дебатов 240 голосами принял в первом чтении законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента все владельцы земельных паев получают право их продавать.

Покупать землю смогут украинские физические лица, а также компании, территориальные общины и государство.

Юридические лица, конечные владельцы которых — иностранцы и которые арендуют землю в Украине более трех лет, смогут ее приобрести с 1 октября 2020 года.

При этом между первым и вторым чтением может быть внесена поправка о проведении всеукраинского референдума по вопросу разрешения иностранцам покупать украинскую землю.

Иностранные компании, не занимавшиеся обработкой земли в Украине минимум три года, получат право покупать землю с 1 января 2024 года.

Предусмотрено преимущественное право арендатора на приобретение земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровнях: 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут продаваться на торгах. Стартовая цена продажи — нормативная денежная оценка.

Ранее сообщалось, что «слуга народа» Никита Потураев назвал в Раде противников открытия рынка земли потомками Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

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