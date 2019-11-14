24.18 / 24.42 26.54 / 26.93
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада проголосовала за бюджет Украины на 2020 год

14:09 14 ноября 2019 280
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 ноября, Верховная Рада Украины рассматривала проект госбюджета на 2020 год во втором чтении, который доработал и передал в парламент Кабинет министров.

Во втором чтении решение поддержали 279 народных депутатов. «За» в целом — 280 народных депутатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед рассмотрением проекта госбюджета на следующий год народные депутаты Украины внесли изменения в Бюджетный кодекс. Изменения, в частности, регулируют расходы государственного и местных бюджетов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Зеленский устал

Зеленский устал: в Украине указали на странные решения президента

Пушилин

Есть повод выпить: главарь "ДНР" Пушилин учредил очередной праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер