Украина

Рада проголосовала за бюджет Украины на 2020 год

В четверг, 14 ноября, Верховная Рада Украины рассматривала проект госбюджета на 2020 год во втором чтении, который доработал и передал в парламент Кабинет министров.

Во втором чтении решение поддержали 279 народных депутатов. «За» в целом — 280 народных депутатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед рассмотрением проекта госбюджета на следующий год народные депутаты Украины внесли изменения в Бюджетный кодекс. Изменения, в частности, регулируют расходы государственного и местных бюджетов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter