15 ноября 2019

Ровно 525 лет назад, осенью 1494 года, по велению своего отца, золотых и серебряных дел мастера Альбрехта Дюрера, молодой художник Альбрехт Дюрер-младший бракосочетался с юной девицей Агнесой Фрай. 23-летний жених отметил это событие в своём дневнике: «Мой отец и Ганс Фрай договорились, что за девушкой по имени Агнес я получу 200 флоринов, а свадьба наша состоится в понедельник, в канун дня святой Маргариты». До этого молодые люди ни разу даже не виделись. Чтобы семья невесты смогла оценить жениха, он отправил им свой автопортрет, подписанный словами: «Мои дела идут путём, указанным сверху».

Портрет избраннице понравился. Художник был красив лицом и хорошо сложен. Он заботился о своей внешности, любил украшения и дорогую одежду. Правда, к самому браку Альбрехт относился весьма прохладно, но воле отца противиться не стал. Тем более, что в те далёкие времена настоящим мастером мог считаться только женатый художник. Обязанностью жены было готовить еду и обеспечивать быт всех работавших в мастерской подмастерьев, включая старшего брата Альбрехта, носившего имя Ганс.

Дело в том, что с Гансом была связана большая отдельная история. В семье скромного нюрнбергского ювелира Альбрехта Дюрера-старшего и его жены Барбары родилось 18 детей. Выжить из них удалось только Гансу, Альбрехту-младшему и Эндреасу. Последний стал, как и отец, ювелиром. А двое старших братьев очень хотели стать художниками. Но поскольку семья не могла оплатить их учебу в академии, они решили бросить жребий. Более удачливый в этом случае мог отправляться на учебу, а второму брату предстояло работать, регулярно отправляя деньги счастливчику. Жребий определил счастливчиком Альбрехта.

Когда через несколько лет учебы и совершенствования достигнутого мастерства в Базеле, Венеции, Страсбурге и Франкфурте-на-Майне он вернулся домой уже достаточно известным в Европе художником, то за семейным столом предложил Гансу в свою очередь отправиться в академию художеств. Теперь уже Альбрехт на заработанные от продажи своих работ деньги мог материально поддержать брата. Со слезами на глазах Ганс поблагодарил его за великодушное предложение. А потом, протянув перед ним свои натруженные в глубоких шахтах руки, печально произнёс:

- Увы, Альбрехт, мне уже, очевидно, не суждено стать художником… Вот мои руки. Ты же видишь, что ими я не смогу правильно держать кисть и создавать произведения, подобные тем, которые получаются у тебя.

Обнявшись, братья долго стояли молча. А уже на следующий день Альбрехт попросил Ганса перейти на работу в свою мастерскую, дабы помогать ему в творческом процессе. Ганс с благодарностью согласился.

В центре Вены есть замечательная галерея под названием Альбертина. Во время нашего с детьми её посещения мы никак не могли насладиться шедеврами мировой живописи и графики, собранными в огромной экспозиции. Гениальные творения Микеланджело и Рафаэля, Климта и Леонардо да Винчи, Рубенса и Рембрандта заполняют длинную анфиладу выставочных залов. И именно в Альбертина находится большая (370 работ!) коллекция гравюр и рисунков Альбрехта Дюрера, переданная много лет назад императором Максимилианом герцогу Альберту Саксонскому. Особое место в этой коллекции занимает удивительный рисунок, названный автором «Руки молящегося». На нем изображены руки Ганса. Руки, благодаря которым Альбрехту удалось выучиться на художника и стать великим мастером, до сих пор вызывающим восхищение у любителей искусства. Эразм Роттердамский восторженно описывал умение Альбрехта Дюрера «без помощи красок, одними только чёрными штрихами, передавать все доступное зрению и чувствам человека… Даже то, что, казалось бы, не может быть изображено, — огонь, лучи, дымка тумана, гром, чувство и душу, чуть ли не сам голос…»

«Руки молящегося» передают всё!

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.