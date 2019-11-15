Боевики "ДНР" намерены избавиться от украинского языка в школах (фото)

Украина

В кабинетах оккупационной администрации ОРДО готовят отмену обязательного изучения украинского языка в школах. Об этом пишут оккупанты в социальных сетях.

«В администрации (Пушилина. — Авт.) идет проработка отмены обязательного обучения украинскому языку. После реализации этого проекта (а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах „ДНР“ будет преподаваться факультативно. То есть по желанию», — написал на своей странице в соцсети «ВК» главарь оккупационной администрации Горловки Иван Приходько. А Приходько не просто «градоначальник», которому прочат повышение, а, можно сказать, рупор общественного мнения — член многих влиятельных общественных советов, подконтрольных кремлевским кураторам «республики».

Тема вызвала активное обсуждение в сети. Местные жители отметили, что на оккупированной территории фактически не осталось учителей, которые преподают только украинский язык.

Украинофобы живо вспомнили о том, что главарь донецких боевиков Денис Пушилин еще год назад поднимал тему отмены обязательного изучения украинского языка.

«В конституции „ДНР“ прописано два языка — русский и украинский. Естественно, что часы преподавания украинского языка еще остались в программе. На экзамены этот предмет не вынесен. Как я это вижу: могут быть отдельные учебные заведения, отдельные классы, можно выбирать этот предмет в плане факультатива. Это должно быть не принуждение, а добровольный выбор каждого человека», — заявил Пушилин в декабре 2018 года.

Впрочем, в Донецке считают, что все шло к запрету украинского языка.

«В школах уже с 2015 года на изучение украинского языка был выделен всего один час в неделю. На одной неделе дети учат украинский язык, а на следующей — этот час отводится на украинскую литературу. Вы даже по заголовкам в местных СМИ увидите, как целенаправленно изживали из наших школ украинский язык», — рассказали «ФАКТАМ» родители учеников в ОРДО.

По информации собеседников, в первый же год оккупации в ОРДО были фактически ликвидированы украинские школы и классы: родителей детей, которые проходили обучение на украинском языке, заставили написать заявление о том, что их дети якобы хотят учиться на русском.

«В учебном году (2014−2015 гг) дали окончить обучение на украинском языке только ученикам 9−11 классов», — дополнили родители донецких школьников.

Школы сразу же перешли на российские программы обучения. А бывший «министр образования ДНР» Лариса Полякова, недавно мигрировавшая в Россию, настолько рьяно искореняла украинский язык в образовании, что даже дистанционные онлайн-курсы по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины, разработанные для школьников оккупированного Донбасса, назвала «пропагандой украинского националистического мировоззрения» и призвала педагогов, учащихся и их родителей быть бдительными — «правильно оценивать подобные „инициативы“, поскольку данный шаг — не что иное, как завуалированное проявление политики национализма, в данном конкретном случае — лингвистического».

Ликвидации украинского языка в школах и вузах ОРДЛО способствовал и тот факт, что сами школьные аттестаты и дипломы квазиреспублик не признают нигде, в том числе в России. Поэтому страна-оккупант «пришла на помощь», организовав туры старшеклассников на госэкзамены в приграничную Ростовскую область. Студенты также выезжают в Россию «доучиваться» и получать российские дипломы. Правда, они ездят в РФ не столь большими группами. Это могут позволить себе лишь те, кто имеет соответствующие финансовые возможности.

Аналогичные процессы наблюдаются и на оккупированной территории Луганской области. В вузах ОРЛО перешли на преподавание исключительно на русском языке сражу же после оккупации — в 2014 году.

Окончательная же ликвидация украинского языка в школьной программе в ОРЛО началась после того, как в Украине был принят Закон «О функционировании украинского языка как государственного». Россия узрела в этом законе нарушение прав русскоязычного населения Украины и потребовала срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения этой «проблемы».

Напомним, «ФАКТЫ» также писали о том, что оккупационные власти ОРДО стали требовать, чтобы документы, которые сдают для получения «паспортов ДНР» и РФ, были переведены на русский язык.

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